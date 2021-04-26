Меган Маркл и принц Гарри могут остаться без финансовой поддержки королевской семьи

Королевский биограф Анджела Левин заявила, что принцу Гарри и его супруге Меган Маркл в материальном вопросе вскоре придется расчитывать только на свои силы.

Королевский биограф Анджела Левин заявила, что принцу Гарри и его супруге Меган Маркл в материальном вопросе вскоре придется расчитывать только на свои силы.

Принца Эдинбургского Филиппа похоронили 17 апреля. Спустя неделю стало известно, что обязанности покойного взял на себя его сын Чарльз. Первое, что планирует сделать принц Уэльский, это исключить принца Гарри с женой из состава королевской семьи.

Биограф Анджела Левин пояснила, что это необходимо для сокращения расходов в Букингемском дворце, передает британское радио talkRADIO. Она добавила, что Чарльза очень волнует финансовый вопрос, поскольку семья королевы Елизаветы II получает деньги от налогоплательщиков.

Весной 2020 года герцоги Сассекские отказались исполнять свои королевские обязанности и уехали в США. Лишенные финансовой поддержки, они заявили, что готовы к разным коммерческим предложениям.

Кроме того, в марте текущего года Меган Маркл с супругом дали интервью Опре Уинфри, в котором рассказали о жизни в Букингемском дворце. Герцогиня пожаловалась на "расистские" разговоры во дворце, а также заявила, что жила в постоянном стрессе.