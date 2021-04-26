15:54 26 Апреля 2021Армия
Военнослужащие запаса по указу Путина отправятся на ежегодные сборы
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году.
Документ был опубликован в 26 апреля на официальном портале правовой информации и с этого момента вступил в силу.
Согласно указу, сборы для российских граждан, пребывающих в запасе, будут проходить в вооруженных силах и структурах ФСБ. Проведение военных мероприятий поручено Правительству РФ и органам исполнительной власти.
Ранее в России стартовала весенняя призывная кампания. В данный момент новобранцы уже отправляются в места прохождения воинской службы.