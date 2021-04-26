Прокуратура признала незаконным демонтаж памятника Дзержинскому в 1991 году

Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади был демонтирован и перенесен незаконно. Соответствующее заключение дала столичная прокуратура.

Памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянской площади был демонтирован и перенесен незаконно. Соответствующее заключение дала столичная прокуратура.

Речь идет о события августа 1991 года, когда в период политического кризиса монумент был демонтирован и установлен в парке искусств «Музеон».

Генпрокуратура ранее получила обращение от общественной организации с просьбой проверить, законно ли был демонтирован памятник руководителю ВЧК.

Сотрудники надзорного ведомства изучили архивные документы органов власти Москвы, включая стенограммы депутатских заседаний. Никаких бумаг распорядительного характера, касавшихся демонтажа памятника, не обнаружено.