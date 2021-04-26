Привитые от коронавируса туристы смогут посещать Кипр без ограничений

Кипр с 10 мая начнет принимать прошедших вакцинацию от коронавируса иностранных отдыхающих без ограничений, сообщил председатель госкомитета республики по туризму Саввас Пердиос.

Кипр с 10 мая начнет принимать прошедших вакцинацию от коронавируса иностранных отдыхающих без ограничений, сообщил председатель госкомитета республики по туризму Саввас Пердиос.

По прибытии таким туристам не придется сдавать тест на COVID-19 и находиться на карантине, даже если они контактировали с заразившимися, уточнил он. Вакцина, которой привит человек, значения не имеет. Беспрепятственно посетить Кипр смогут, в частности, те, кто получил российский "Спутник V".

Об упрощении въезда кипрские власти еще проинформируют зарубежных партнеров, передает Cyprus News Agency. По словам Пердиоса, ожидается, что такой шаг облегчит потенциальным туристам планирование летнего сезона. Въехать в страну также можно будет при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат теста на COVID-19.