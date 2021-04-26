Денис Удод останется на должности главы минстроя Забайкалья

Помощница министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Анжела Гришина опровергла слухи об отставке главы ведомства Дениса Удода.

Помощница министра строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края Анжела Гришина опровергла слухи об отставке главы ведомства Дениса Удода.

В интервью журналистам информационного агентства «Чита.Ру» помощник Удода сообщила, что он не планирует покидать пост главы краевого минстроя. По ее словам, официально об этом никто не заявлял.

«Нет, у меня нет такой информации», — сказала Гришина.

Ранее стало известно, что занять пост руководителя забайкальского минстроя предложили главе Госэкспертизы Дмитрию Ватагину. Он пока что не принял решение по этому вопросу. Лишь отметил, что работа довольно ответственная.