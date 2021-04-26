Суд отказал в закрытии дела об обрушении СКК "Петербургский"

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Московский районный суд вынес решение не закрывать уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский".

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Московский районный суд вынес решение не закрывать уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский".

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Сергея Акименко, Дмитрия Смирнова и Николая Иванова были завершены. Их обвинили в том, что они нарушили правила безопасности при ведении строительных работ.

Стороне защиты отказали в прекращении уголовного дела с назначением фигурантам судебного штрафа. Следующее заседание было назначено на 29 апреля. Дело будет слушаться в особом порядке.