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15:44   26 Апреля 2021
Происшествия

Суд отказал в закрытии дела об обрушении СКК "Петербургский"

Суд отказал в закрытии дела об обрушении СКК "Петербургский"

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила, что Московский районный суд вынес решение не закрывать уголовное дело об обрушении СКК "Петербургский".

Предварительные слушания по уголовному делу в отношении Сергея Акименко, Дмитрия Смирнова и Николая Иванова были завершены. Их обвинили в том, что они нарушили правила безопасности при ведении строительных работ.

Стороне защиты отказали в прекращении уголовного дела с назначением фигурантам судебного штрафа. Следующее заседание было назначено на 29 апреля. Дело будет слушаться в особом порядке.

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#суд #петербург #СКК "Петербургский"

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