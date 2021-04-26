Экс-адвокат Ефремова готов защищать Паля по делу об избиении хоккеиста

Защитником интересов актера Александра Паля по делу об умышленном причинении вреда здоровью может стать Андрей Алешкин.

Защитником интересов актера Александра Паля по делу об умышленном причинении вреда здоровью может стать Андрей Алешкин.

Юрист Андрей Алешкин, ранее представлявший интересы Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП в Москве, в беседе в корреспондентом сайта "360tv.ru" заявил о том, что готов стать адвокатом актера Александра Паля. Артист может стать фигурантом уголовного дела по статье об умышленном причинении вреда здоровью. Впрочем, на данный момент участники и обстоятельства инцидента не установлены, и о виновности Паля говорить не приходится, добавил Алешкин.

Напомним, накануне ряд источников сообщил о том, что актер вместе с двумя друзьями напал на бывшего хоккеиста Кевина Антипова во дворе жилого дома. Кроме того, ранее Паль неоднократно нарушал ПДД, писал ФАН.