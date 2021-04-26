Песков отказался комментировать судебное решение по делу ФБК

Кремль отказался комментировать судебные разбирательства вокруг ситуации с одной из российских организаций.

Кремль отказался комментировать судебные разбирательства вокруг ситуации с одной из российских организаций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил позицию Кремля. Ранее сообщалось, что в московском городском суде рассматривается дело о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (НКО, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) экстремистской организацией. Песков сказал, что Кремль не комментирует судебные решения, тем более, что решения пока как такового нет.