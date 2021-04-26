Комаровский объяснил, как защититься от самого опасного последствия COVID-19

Соблюдение простых рекомендаций позволит избежать опасных осложнений при коронавирусе. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Соблюдение простых рекомендаций позволит избежать опасных осложнений при коронавирусе. Такое заявление сделал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

Сгущение крови считается самым опасным осложнением при коронавирусной инфекции. Этот симптом может спровоцировать образование тромбов, которые в некоторых случаях могут привести к преждевременной смерти, предупредил Комаровский на своей странице в Instagram.

Употребление достаточного количества жидкости, регулярный контроль за температурой тела и влажностью воздуха в помещении позволит пациенту уберечься от опасного симптома при COVID-19. Разжижающие кровь препараты можно употреблять только по назначению врача, обратил внимание специалист.