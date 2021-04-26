МВД возбудило дело после проверки интервью Дудя на пропаганду наркотиков

МВД возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Проводится расследование.

МВД возбудило административное дело после проверки интервью блогера Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. Проводится расследование.

Волонтеры Лиги безопасного интернета ранее обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить одну из передач блогера Дудя. По итогам проверки сотрудники полиции выявили факт пропаганды наркотиков и психотропных веществ в видеоинтервью.

Возбуждено административное дело. С кем вел беседу ведущий, не сообщается. Фанаты Дудя не исключают, что им мог стать рэпер Моргенштерн, в отношении которого уже возбудили дело за пропаганду наркотиков после выхода двух клипов, сообщает сайт 360tv.ru.

Напомним, статья 6.13 КоАП предполагает крупный штраф. Для граждан его размер составляет от 5 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 до 1,5 млн рублей.