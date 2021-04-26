Подвиг советских мусульман: историки рассказали правду об антигитлеровском «джихаде»

В 1942 году советские мусульмане официально объявили Адольфу Гитлеру «священную войну».

«Священную войну» мусульман против «неверных» многие люди называют «джихадом», что не совсем правильно. Джихад есть усердия правоверного мусульманина на пути к Аллаху, а война против неверных – лишь одно из проявлений этой идеи, пишут эксперты исторического портала «Русская семерка».

В 1941 году, когда легионы фюрера Адольфа Гитлера вторглись на территорию СССР, мусульмане встали на защиту государства. В те годы руководство страны стало куда мягче относиться к всевозможным религиям, чем в довоенные годы. Советские муфтии, видя, как спадают путы антирелигиозной пропаганды, объявили джихад нацистской Германии. Мусульмане Советского Союза вышли на «священную войну» против армии Третьего рейха.

«Нет ни одного правоверного, чей сын, брат или отец не дрались бы сегодня с немцами. <…> Мы, мусульмане Советского Союза, хорошо помним слова великого Пророка Мухаммеда (да благословит его Аллах и приветствует): Любовь к Родине и ее защита являются одним из условий веры», — говорил в 1942 году председатель Духовного управления мусульман Европейской части СССР и Сибири, муфтий Габдрахман Расулев.

Его призыв к мусульманам раздался весной 1942 года, когда немцы наступали на Кавказ. В тот же день в Уфе прошло совещание муфтиев, на котором было решено призвать всех тех, кто верует в Аллаха, встать на защиту СССР.

«В этой святой Отечественной войне против фашистской Германии и ее приспешников, доказав свою правоту, покажите перед всем миром верность свой Родине, молитесь в мечетях и молитвенных домах о победе Красной армии», — твердили муфтии.

И мусульмане прислушались к духовникам. Жители Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана и других республик записывались добровольцами на фронт, трудились в тылу и собирали средства на производство танков. Всего на джихад с разных концов Советского Союза ушло около полтора миллиона мусульман.

Финансовую помощь приверженцев ислама тоже трудно недооценить. За один только 1943 год они собрали больше 2,5 миллиарда рублей на военные нужды. Часть этих денег принадлежала женщинам: мусульманки снимали с себя дорогие украшения и аксессуары, чтобы пополнить советскую казну и обеспечить оружием мужей на фронте. Глава правительства, маршал Советского Союза Иосиф Сталин пошел навстречу религиозным общинам и разрешил создать в стране несколько духовных управлений, а также возобновить работу всех ранее закрытых мечетей.

В рядах Красной армии мусульман можно было встретить и за штурвалом истребителя, и за танковым орудием, и среди других советских пехотинцев на передовой. Многие жители союзных республик также входили в ряды рабоче-крестьянской Красной армии (РККА). В опустевшие населенные пункты Азербайджана, Узбекистана и Татарстана свозили эвакуированных из западных регионов страны гражданских.

«Мусульмане брали в свои семьи и воспитывали русских, украинских и белорусских сирот. "Джихад" бывает и таким. При условии солидарности и дружбы народов джихад может стать созидательным, великим и справедливым делом», — пишут эксперты «Русской семерки».

В годы Великой Отечественной войны мусульмане достигли небывалого уровня патриотизма, которого не было в царской России. Внести свой вклад в великую победу Советского Союза мусульманам помог древний принцип: «Любовь к Родине — часть твоей веры».