Дмитрий Песков оценил решение Минюста России по "Медузе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законным решение Минюста РФ о включении издания "Медуза" в список СМИ-иноагентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законным решение Минюста РФ о включении издания "Медуза" в список СМИ-иноагентов.

По его словам, решение ведомства в отношении "Медузы" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) является полностью законным.

"Я просто не понимаю, что здесь можно добавить", — сказал Песков на брифинге.

Стоит отметить, что указанное издание зарегистрировано на территории Латвии.