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15:15   26 Апреля 2021
Политика

Дмитрий Песков оценил решение Минюста России по "Медузе"

Дмитрий Песков оценил решение Минюста России по "Медузе"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законным решение Минюста РФ о включении издания "Медуза" в список СМИ-иноагентов.

По его словам, решение ведомства в отношении "Медузы" (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) является полностью законным.

"Я просто не понимаю, что здесь можно добавить", — сказал Песков на брифинге.

Стоит отметить, что указанное издание зарегистрировано на территории Латвии.

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