В ближайшее время в Болгарии пройдут протестные митинги против НАТО и контроля со стороны США.

В ближайшее время в Болгарии пройдут протестные митинги против НАТО, рассказал лидер болгарского политического движения «Оплот» Цветомир Готовый. Активисты желают убрать военные базы Североатлантического альянса с болгарской земли: пока НАТО господствует в Болгарии, любое правительство будет контролироваться Соединенными Штатами, отмечают в «Оплоте».

«Кроме того, Болгария, как участник НАТО, может применить агрессию на братскую Российскую Федерацию. А ведь для Болгарии Россия – это освободитель, символ дружбы, поддержки, мира», — цитирует Готового издание «ПолитНавигатор».

Председатель движения и болгарская журналистка Мирослава Димитрова резко критикует евроинтеграцию Болгарии, вступившей в Евросоюз в 2007 году. По словам Димитровой, у государства нет с Европой ничего общего: ЕС разобщил болгарское производство, превратив страну в рынок сбыта для западноевропейской продукции. Из-за прозападного курса Болгария стала колониальным и самым бедным государством в ЕС, полагает Димитрова.

«Наши природные ресурсы, к примеру, золото, добывают западные фирмы. Стратегические секторы страны приватизированы. Болгарская земля обрабатывается иностранными компаниями. ЕС нас грабит. К тому же, у нас возникла серьезная демографическая катастрофа, очень большие проблемы с качеством образования. Сегодня в Болгарии критически низкий уровень сферы здравоохранения», — рассказала журналистка.

Сейчас «Оплот» прорабатывает вопрос создания единого экономического пространства, культурного взаимодействия и военного союза с Россией. Причем речь идет не только о Болгарии, но и о Сербии и Северной Македонии — Димитрова и Готовый считают эти страны не чуждыми «русскому миру».

В будущем пророссийские активисты хотят превратить движение в политическую партию и заявить про «Оплот» на будущих выборах. Претензий к нынешней внутренней политике в европейской Болгарии достаточно: отсутствие хорошей работы, массовая миграция специалистов на Запад, а также воспитание детей в новой атмосфере американских либеральных ценностей, посетовал Готовый.

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов также отмечал, что Болгария, Румыния и государства Прибалтики в рамках политики Евросоюза превратились в «страны стариков», откуда местная молодежь предпочитает выезжать на заработки в Западную Европу и навсегда оставаться там. Подробнее читайте в нашей статье.