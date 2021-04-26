МИД Италии заявил о "несправедливой" высылке дипломата из Москвы

Рим глубоко разочарован высылкой помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

Рим глубоко разочарован высылкой помощника атташе по вопросам обороны при посольстве Италии в РФ Курцио Пачифичи. Об этом говорится в заявлении МИД республики.

Итальянские власти ранее объявили двух российских дипломатов персонами нон грата. Посол республики в Москве Паскуале Терраччано позже был вызван в МИД РФ, где его проинформировали о применении аналогичной меры в отношении Пачифичи. Помощник атташе должен покинуть Россию в течение суток.

Представители итальянского внешнеполитического ведомства назвали решение РФ "безосновательным и несправедливым". По их словам, действия Рима были предприняты "в интересах защиты собственной безопасности".