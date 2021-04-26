Песков сообщил, что в новых учебниках истории нет фактологических ошибок

Российские учебники истории не содержат существовавшие в старых изданиях ошибки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Российские учебники истории не содержат существовавшие в старых изданиях ошибки, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В содержании учебников удалось избавиться от фактологических ошибок, на которые обратил внимание глава России Владимир Путин, подчеркнул в беседе с журналистами Песков.

Во время выступления с посланием Федеральному собранию 21 апреля российский лидер отметил, что в некоторых учебниках по истории нет данных о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например, о Сталинградской битве.

"Раньше подобные казусы случались во многих учебниках, которые печатал вообще неизвестно кто, неизвестно как, но которые ходили в разных школах. Сейчас это гораздо более упорядочено", — сказал Дмитрий Песков.

Представитель Кремля добавил, что в действующих редакциях учебников подобных упущений уже нет.