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15:00   26 Апреля 2021
Политика

Офис президента Украины готовится к встрече Путина и Зеленского

Офис президента Украины готовится к встрече Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился организовать его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик сказал 26 апреля.

Подготовкой переговоров занимается глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Инициатором встречи выступил Зеленский: недавно он предложил Путину провести переговоры в Донбассе. Российский лидер ответил, что готов принять коллегу в Москве.

Президент Незалежной рассказал журналистам, что поручил помощникам связаться с администрацией главы РФ. Он выразил надежду, что политики придут к взаимопониманию и смогут согласовать дату и место встречи.

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#путин #украина #зеленский

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