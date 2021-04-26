Офис президента Украины готовится к встрече Путина и Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился организовать его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик сказал 26 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился организовать его встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом политик сказал 26 апреля.

Подготовкой переговоров занимается глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Инициатором встречи выступил Зеленский: недавно он предложил Путину провести переговоры в Донбассе. Российский лидер ответил, что готов принять коллегу в Москве.

Президент Незалежной рассказал журналистам, что поручил помощникам связаться с администрацией главы РФ. Он выразил надежду, что политики придут к взаимопониманию и смогут согласовать дату и место встречи.