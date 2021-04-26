Канцлер Австрии заявил, что мир в Европе возможен только с Россией

Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман выступил против введения дополнительных санкций в отношении России и объяснил почему.

Федеральный канцлер Австрии Вернер Файман выступил против введения дополнительных санкций в отношении России и объяснил почему.

Файман заявил, что введение антироссийских санкций изначально было необходимостью. Однако сейчас он не поддерживает идею ужесточения отношений с Россией. Он объяснил, что мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Москвой, а не в условиях противостояния с ней.

"Я не могу согласиться с эйфорией многих (стран) в ЕС по поводу успеха санкций в отношении России. Я не вижу абсолютно никакой причины для радости — я не знаю, почему мы должны радоваться, если российская экономика падает", — сказал он в интервью газете Osterreich.

Отношения России и Запада ухудшились из-за ситуации на Украине. Евросоюз перешел от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний к мерам против целых секторов российской экономики.