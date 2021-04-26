14:44 26 Апреля 2021Политика
Песков: мнение Юмашева о Белоруссии не отражает позиции Кремля
Заявления советника президента РФ Валентина Юмашева о Республике Беларусь не отражает официальной позиции Москвы. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Заявления советника президента РФ Валентина Юмашева о Республике Беларусь не отражает официальной позиции Москвы. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.
Недавно Юмашев с интервью изданию Forbes сказал, что после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994 году избирательный процесс в республике "закончился". Он добавил, что народ в Белоруссии "озверел и вышел на улицы".
Позже журналисты в ходе брифинга спросили у Пескова, совпадает ли мнение Юмашева с точкой зрения Кремля. Представитель Администрации президента РФ ответил отрицательно.