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14:44   26 Апреля 2021
Политика

Песков: мнение Юмашева о Белоруссии не отражает позиции Кремля

Песков: мнение Юмашева о Белоруссии не отражает позиции Кремля

Заявления советника президента РФ Валентина Юмашева о Республике Беларусь не отражает официальной позиции Москвы. Об этом сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Недавно Юмашев с интервью изданию Forbes сказал, что после победы Александра Лукашенко на президентских выборах в 1994 году избирательный процесс в республике "закончился". Он добавил, что народ в Белоруссии "озверел и вышел на улицы".

Позже журналисты в ходе брифинга спросили у Пескова, совпадает ли мнение Юмашева с точкой зрения Кремля. Представитель Администрации президента РФ ответил отрицательно.

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#песков #белоруссия #юмашев

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