Экс-кандидат в президенты Павел Грудинин не оставляет попыток нажиться на жителях Подмосковья.

Олигарх Павел Грудинин открыто заявил, что готов заработать на проблемах в области, но недовольные жители Совхоза им. Ленина выступили против. Бороться с беззаконием им поможет созданный несколько дней назад совет поселка.

«И, если нас заставляют отдавать часть земли под строительство дорог или чего-то подобного, мы заработаем на этом. Считаю, что те, кто дерет с нас за солярку и свет, должны так же платить за то, чтобы вести здесь свои трубы, коммуникации и ставить опоры», — утверждает миллиардер.

Олигарх-коммунист вспоминает ситуацию, сложившуюся вокруг дороги в Развилке, когда подневольные ему сотрудники ЗАО раздробили тракторными ковшами новое асфальтовое полотно. «Политика сегодня» уже писала о попытках клубничного короля таким образом найти средства для погашения миллиардного долга. Грудинин лишил поселок важной дороги, чтобы шантажировать администрацию Ленинского городского округа для получения высоких отступных.

К слову, случаев, когда местечковый олигарх хотел заработать на проблемах жителей не мало. Это и поселковый ДК, и отделение Почты России, и клуб «Золотая осень» — со всех Павел Грудинин хотел содрать три шкуры.

Но жители Совхоза больше не намерены терпеть издевки «красного барина». 21 апреля на открытом заседании общественного движения «За совхоз! За людей! За достойное будущее!» они анонсировали создание совета поселка.

«Идет саботаж работы важных для поселка объектов. Все это бьет по спокойствию наших жителей. Их интересы надо отстаивать, этим мы и займемся», — отмечает сопредседатель движения, муниципальный депутат Артем Грудинин.

В свою очередь источники, близкие к администрации Ленинского городского округа, говорят, что в новый орган смогут войти жители совершенно разных занятий — представители спорта, культуры, библиотеки, школы одноименного с поселком предприятия и многие другие.

«Заработаю на ваших проблемах» — это, видимо, девиз предвыборной кампании «красного барина» на предстоящих выборах в Госдуму. Теперь и алтайцам придется столкнуться с хапугой Грудининым. А в Совхозе имени Ленина, который олигарх-коммунист называет родным домом, с его беззаконием уже начинает бороться совет поселка.