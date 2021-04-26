Вице-премьер Чехии остался недоволен словами президента о взрыве во Врбетице

Чешский президент Милош Земан зря озвучил вторую версию о взрыве во Врбетице. Такое заявление сделал вице-премьер страны Ян Гамачек.

Чешский президент Милош Земан зря озвучил вторую версию о взрыве во Врбетице. Такое заявление сделал вице-премьер страны Ян Гамачек.

Лидер страны ранее во время телеобращения напомнил о версии следствия, согласно которой взрыв в 2014 году произошел из-за ошибки сотрудников склада с боеприпасами. По мнению Гамачека, эти слова были лишними.

Недавно Чехия выслала нескольких российских дипломатов, так как посчитала их причастными к взрыву во Врбетице. Евродепутаты и официальные представители Москвы заявили, что Прага не привели ни одного доказательства.