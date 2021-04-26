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14:12   26 Апреля 2021
Происшествия

Пьяный москвич выстрелил в депутата во время квартирного обхода

Пьяный москвич выстрелил в депутата во время квартирного обхода

Стражи порядка начали проверку по факту ЧП на юго-востоке Москвы, где нетрезвый житель столицы выстрелил в сторону муниципального депутата.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в районе Печатники. Муниципальный депутат подвергся нападению со стороны пьяного горожанина, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, злоумышленник выстрелил из выхолощенного пистолета в представителя фракции "Единая Россия" во время поквартирного обхода. Мотив гражданина устанавливается.

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