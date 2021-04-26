МИД Румынии объявил о высылке помощника военного атташе РФ

Помощник военного атташе России Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата на территории Румынии. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел страны.

Помощник военного атташе России Алексей Гришаев объявлен персоной нон грата на территории Румынии. Об этом говорится в пресс-релизе министерства иностранных дел страны.

Действия Гришаева "противоречат" положениям Венской конвенции 1961 года, заявили в румынском МИД. По словам представителей пресс-службы ведомства, решение Бухареста озвучено чрезвычайному и полномочному послу РФ Валерию Кузьмину.

Чехия ранее объявила о высылке 18 сотрудников российского посольства в связи с ситуацией вокруг взрывов на складе боеприпасов во Врбетице. Позже власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили о поддержке решения Праги и предприняли схожие меры.