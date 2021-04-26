Вассерман: провокация ВСУ в Донбассе заставит Россию играть по-крупному

Даже украинскому президенту Владимиру Зеленскому уже стало понятно, что в случае военного конфликта с Россией НАТО будет поддерживать ВСУ не войсками и словами, причем издалека.

Даже украинскому президенту Владимиру Зеленскому уже стало понятно, что в случае военного конфликта с Россией НАТО будет поддерживать ВСУ не войсками и словами, причем издалека.

Об этом в авторской колонке для сайта РЕН.тв рассуждает известный российский аналитик, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, комментируя нагнетание ситуации на границах РФ.

США перебрасывают в Польшу десятки истребителей, которые, по мнению Запада, невидимы для российских ракет. При этом американцы все же отменили заход в Черное море двух своих эсминцев, предоставив возможность британским боевым кораблям прогуливаться под прицелом береговых батарей России.

В то же время, Украина очень напряглась, отмечает эксперт. Зеленский, будучи верховным главнокомандующим Украины, принял решение о призыве резервистов – всех отслуживших в армии граждан, и даже тех, кто только прошел военное обучение – в течение суток без объявления официальной мобилизации. Таким образом, украинский президент решил обойтись без формальной процедуры объявления мобилизации, которая требует согласования.

«Открытым текстом объясняю: Зеленский, по сути, присвоил право бросить большинство своих сограждан в бой по любому своему капризу. Похоже, надеется, что НАТО его прикроет», — подчеркивает Вассерман.

И Североатлантический Альянс, по его словам, демонстрирует, что на него можно положиться. Американский разведывательный беспилотник совершил полет над Черным морем и над всей воздушной границей РФ в этом районе.

Однако, уже даже Зеленский понимает, что все эти беспилотники в случае, если он ввяжется в донбасскую авантюру, во избежание неприятностей будут держаться подальше от Украины, уверен аналитик.

«НАТО будет поддерживать Киев не войсками, а словами. Издалека. А в Киеве прекрасно понимают, что вооруженные силы Украины нашим войскам на один зуб. И что подталкивавшие к войне Украину люди из США не рассчитывают, что Киев одолеет Москву, — объясняет эксперт. — Им нужна провокация, чтобы потребовать от Европейского Союза порррррвать со стрррррашным рррррусским агрррррессором, то есть перекрыть самим европейцам энергетику».

Таким образом американцы готовы разменять небольшие территории на полную изоляцию России от остального мира.

Однако они не ожидали, что Москва продемонстрирует твердую решимость не останавливаться на границах Луганской и Донецкой областей.

«Если уж игра, ребята, то крупная. А уж карт с новейшим оружием у нас на руках достаточно. Зайдем мы с козырей и молниеносно. Мало не покажется. Так что, господин Зеленский, не нужно этих лишних движений с мобилизацией и скоплением техники!», — предупреждает Вассерман.

И в данной ситуации, по мнению эксперта, со стороны украинского главнокомандующего было бы весьма мудро принять самостоятельное решение и отдать войскам приказ о возвращении в казармы, так как это в сложившейся ситуации стало бы единственно правильным шагом.