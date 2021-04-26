«Лицензия на убийство евреев»: французы требуют изменить законодательство

Жители страны вышли на митинги по резонансному делу о гибели еврейки от рук мусульманина.

В воскресенье, 25 апреля, сразу в нескольких французских городах прошли масштабные митинги. Жители Парижа, Марселя, Бордо, Страсбурга, Ниццы и Леона вышли на улицы, чтобы потребовать тюремного заключения для Кобили Траоре — мусульманина, который несколько лет назад выкинул из окна еврейку Сару Алими.

Апелляционный суд Парижа освободил убийцу от уголовной ответственности потому, что в момент совершения преступления он был под воздействием наркотиков.

Дурь-трава

Инцидент произошел 4 апреля 2017 года. Сара Алими находилась дома, когда в дверь ее квартиры в четыре часа утра ворвался 27-летний Кобили Траоре. Мужчина принялся избивать соседку и делал это с собой жестокостью на протяжении 20 минут. После этого Траоре открыл окно и вытолкнул пожилую женщину на улицу с четвертого этажа.

Телеканал France 24 добавляет, что при этом заядлый курильщик запрещенных веществ произносил религиозные лозунги. Позже соседи рассказали прибывшим на место полицейским, что после затихших криков женщины Траоре произнес фразу: «я убил шайтана» (так в мусульманской религии принято называть дьявола). Погибшей еврейке было 65 лет.

Следователи изучали материалы дела несколько лет и в декабре 2019 года вынесли свой вердикт: против Кобили Траоре нельзя возбуждать уголовное дело, так как в день преступления он был в «тяжелом бредовом состоянии» из-за употребления наркотиков.

Французское законодательство предполагает, что человек не может нести ответственность за действия, совершенные при полной потере самоконтроля или из-за психического расстройства.

После вынесения вердикта суд отправил Траоре в психиатрическую лечебницу, где мужчина находится до сих пор.

«Справедливость для Сары»

Из-за еврейского происхождения Сары Алими преступление тут же получило статус «антисемитского». Представители религиозных общин на территории Франции возмутились вердиктом семи психиатров, обследовавших Траоре, и потребовали посадить мусульманина за решетку. Главный французский раввин Хаим Корсия назвал судебное решение по делу Алими «лицензией на убийство евреев».

Фемида осталась непреклонна, и тогда представители еврейской общины совместно с неравнодушными французами создали ассоциацию «Будем действовать ради Сары Алими» (Agissons pour Sarah Halimi). Под ее знаменами люди выходили митинговать в январе 2020 года, а также на минувших выходных.

Участники акции выкрикивали лозунги: «Когда за преступления не судят, Республика в опасности» и «Справедливость для Сары». С трибуны к протестантам обратился Мюриэль Уакнин Мелки — брат покойной Сары Алими, — который обвинил следствие в «неудовлетворительной работе». Один из организаторов митинга, эксперт по политическим коммуникациям и менеджер Франк Тапиро рассказал журналистам, какие требования выдвигали митингующие:

«Мы хотим судебного разбирательства независимо от его исхода. <...> Эксперты сделали свои заключения, но судьи не обязаны к ним прислушиваться. Эта проблема затрагивает всех французов, а не только еврейскую общину».

Ответить на недовольства сограждан решил министр юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти. Он пообещал, что в мае 2021 года власти представят законопроект, который заполнит «правовой вакуум, проявившийся в деле Сары Алими».

Документ не даст судьям право сажать за решетку сумасшедших людей, однако сделает закон более гибким в тех случаях, когда человек сам довел себя до невменяемого состояния (к примеру, с помощью наркотиков).

Conformément à la demande du Président de la République, le gouvernement présentera fin mai en conseil des ministres un projet de loi pour combler le vide juridique apparu dans l’affaire Sarah Halimi. Cette histoire tragique qui nous a tous marqués va faire avancer notre droit. pic.twitter.com/SqF2O28utj — Eric Dupond-Moretti (@E_DupondM) April 25, 2021

Одним из первых к изменению законодательства в этой части призвал президент Франции Эммануэль Макрон, который в декабре 2019 года не поддержал решение Апелляционного суда. Новый законопроект разрабатывался по его же инициативе.

Фемида, как правило, не приемлет «обратной силы», поэтому шанс, что Траоре все-таки окажется за решеткой, ничтожен. Впрочем, подобный законопроект поможет полицейским в будущем: спрятаться за «невменяемым состоянием» у преступников уже не получится.