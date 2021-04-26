Яна Поплавская осудила Проклову за "грязные" подробности личной жизни

Советская и российская актриса Яна Поплавская жестко раскритиковала коллегу Елену Проклову после ее признания о домогательствах, пережитых в подростковом возрасте.

Советская и российская актриса Яна Поплавская жестко раскритиковала коллегу Елену Проклову после ее признания о домогательствах, пережитых в подростковом возрасте.

Проклова в эфире программы "Секрет на миллион" заявила ведущей Лере Кудрявцевой, что еще в юношестве стала мишенью для мужчин. Когда ей было 12 лет, к артистке приставал второй режиссер картины, в которой она снималась. А три года спустя ее склонял к сексу известный актер, чье имя Елена предпочла не называть.

Яна Поплавская осудила Проклову за подобные разговоры о личной жизни. Звезда считает, что ее коллега должна была оставить при себе эти "грязные" подробности, либо поделиться ими только с психиатром.

"Есть такое выражение "свинья грязь найдет", — подчеркнула Яна.

Актриса добавила, что телезрители не должны видеть "выворачивание трусов" в эфире федерального канала. По мнению Поплавской, в последнее время люди стали воспринимать "мерзость" как норму, давно пропало понятие о табу.

Она заявила, что у Прокловой не осталось ни стыда, ни чувства собственного достоинства, раз она говорит такие вещи на телевидении. Но больше всего звезду возмущает, что после скандальной передачи актрису до сих пор принимают в приличном обществе.