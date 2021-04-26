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13:34   26 Апреля 2021
Общество

Кремль объяснил, для кого допвыходные в мае не будут обязательными

Кремль объяснил, для кого допвыходные в мае не будут обязательными

Предприятия, которые не останавливаются и функционируют в выходные дни продолжат работать в течение непрерывных майских праздников.

Информацией поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он объяснил, что для компаний с ненормированным графиком продолжительные выходные дни будут необязательными.

"Но те предприятия, которые не имеют такого ненормированного рабочего времени, которые, вернее, действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", — объяснил Песков во время общения с журналистами.

На уточняющий вопрос журналиста, будут ли наказывать за работу в майские выходные, Песков ответил, что нет. Указ о длительных праздниках в последнем весеннем месяце подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Таким образом, граждане не будут работать в период с 1 по 10 мая.

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