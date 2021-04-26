Онищенко отреагировал на предложение увеличить отпуск для отдыхающих в России

Туризм в России нужно поощрять, но не за счет остановки экономики, так прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложение увеличить отпуск для отдыхающих в стране.

Туризм в России нужно поощрять, но не за счет остановки экономики, так прокомментировал депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложение увеличить отпуск для отдыхающих в стране.

С предложением сделать ежегодный отпуск 35 дней россиянам, которые предпочли отдыхать на отечественных курортах, выступил член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев. Такая мера поможет процветанию внутреннего туризма, уверен Хамзаев. Россияне и так много отдыхают, считает первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Мы уже и так с этими нерабочими днями давно превысили все разумные пределы. Даже сейчас: между майскими праздниками объявлены нерабочие дни, но нужно было еще и другие рекомендации дать гражданам, что, на мой взгляд, не сделано" — прокомментировал депутат.

Он предложил альтернативный метод стимуляции туристической отрасли в России. Поддержку должно оказать государство, считает Онищенко. Цены в сегменте отдыха нужно понизить, это привлечет больший туристический поток, пояснил депутат.