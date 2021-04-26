Чернышенко объяснил, как вернуть 50% от стоимости путевки в детский лагерь

Порядок действий, который необходимо выполнить для возврата 50% стоимости путевки в детский лагерь, назвал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Порядок действий, который необходимо выполнить для возврата 50% стоимости путевки в детский лагерь, назвал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

Для возврата гражданам части финансовых средств, которые были потрачены на приобретение путевки, используется действующий механизм программы стимулирования доступных туристических поездок. Предложения, как это можно сделать, будут публиковаться властями со второй половины мая 2021 года, рассказал Чернышенко.

"Родители, или их представители, смогут по безналичному рассчету приобрести путевки в детский лагерь и получить 50% от их стоимости через платежную систему "МИР"", — сказал вице-премьер.

По предварительным данным, предложением в России воспользуются родители до 357 тыс. детей. Бюджет РФ выделяет на это 5 млрд рублей. Правительство в скором времени представит соответствующие нормативные акты. Чернышенко рассказал об этом во время совещания главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами.