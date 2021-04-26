Песков рассказал журналистам, чем Путин займется на майских праздниках

Документооборот президента РФ не прерывается на выходные дни, однако на майские праздники публичные мероприятия с участием Владимира Путина не запланированы.

Документооборот президента РФ не прерывается на выходные дни, однако на майские праздники публичные мероприятия с участием Владимира Путина не запланированы.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чем президент займется на майских праздниках и коснется ли его собственный указ о дополнительных нерабочих днях.

"Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано", — поделился с прессой Песков.

С инициативой продлить майские праздники к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причиной обращения послужили риски распространения коронавирусной инфекции, о которых заговорили эпидемиологи. Как отметила Попова, свыше недели непрерывных выходных в начале месяца позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. По указу президента, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.