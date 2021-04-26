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13:19   26 Апреля 2021
Политика

Песков рассказал журналистам, чем Путин займется на майских праздниках

Песков рассказал журналистам, чем Путин займется на майских праздниках

Документооборот президента РФ не прерывается на выходные дни, однако на майские праздники публичные мероприятия с участием Владимира Путина не запланированы.

Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, чем президент займется на майских праздниках и коснется ли его собственный указ о дополнительных нерабочих днях.

"Мы неоднократно говорили, что по сути обязанности президента подразумевают постоянное функционирование. Но в то же время каких-то публичных мероприятий не запланировано", — поделился с прессой Песков.

С инициативой продлить майские праздники к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. Причиной обращения послужили риски распространения коронавирусной инфекции, о которых заговорили эпидемиологи. Как отметила Попова, свыше недели непрерывных выходных в начале месяца позволят сделать эпидемиологический прогноз по стране более стабильным. По указу президента, зарплата за нерабочие дни с 4 по 7 мая сохраняется за работниками.

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#путин #песков #майские праздники

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