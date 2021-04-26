Россия за день. Главное: казус Кобзева, бусы мэра Ялты и планы Сарданы Авксентьевой

Губернатор Иркутска застрял в лифте, мэр Ялты оправдалась за стоимость своих украшений, а экс-градоначальник Якутска Сардана Авксентьева намерена побороться за место в Госдуме.

Иркутская область. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев застрял в больничном лифте в Усть-Илимске, когда направлялся на встречу с врачами для проверки. После инцидента глава региона дал поручение провести обследование всех элеваторов в городе, в том числе в жилых домах.

Хабаровский край. В Хабаровске огласили результаты довыборов в закдуму региона, которые организовали после смерти одного из депутатов от последствий COVID-19. По итогам голосования кресло занял единоросс Олег Сердюков. Его поддержали 30% избирателей. Оппоненты из КПРФ и ЛДПР отстали в гонке всего на 5%.

Саратовская область. В Саратове мэрия решила остановить ямочный ремонт дороги в часы-пик из-за жалоб водителей на утренние «заторы». Сегодня утром многокилометровые пробки в городе оценили на восемь баллов из десяти.

Республика Саха. Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила о намерении побороться на сентябрьских выборах за кресло в Госдуме. Баллотироваться она планирует от партии «Новые люди». Напомним, о сложении полномочий главы города Авксентьева объявила сразу после новогодних праздников.

Республика Крым. Мэр Ялты Янина Павленко оправдалась за стоимость своих украшений, которые анонимные пользователи Сети оценили в 20 миллионов рублей. Павленко заявила, что цены на подвески и сережки на самом деле в десятки раз ниже, а информация — не более чем попытка очернить ее.

Омская область. Экс-министр строительства Омской области Богдан Масан вышел по УДО, отсидев половину срока. В марте прошлого года его осудили на два года за то, что он с сообщником перечислил подрядчику 14 млн рублей из бюджета на реконструкцию здания, зная, что фирма не выполняет обязательства и имеет непогашенные долги по авансам.

Воронежская область. Вице-спикер Госдумы и экс-губернатор области Алексей Гордеев потребовал вернуть всенародные выборы мэра Воронежа, которые были отменены в 2016 году из-за низкой явки избирателей. Сейчас главу города выбирают конкурсная комиссия и депутаты.

Камчатский край. Мясо, молочные продукты и овощи с Камчатки вскоре начнут поставлять на Чукотку. Власти последней в свою очередь помогут соседям наладить производство тушенки и деликатесов из оленины.

Забайкальский край. Помощник руководителя Минстроя Забайкалья Анжела Гришина опровергла информацию о возможной отставке нынешнего главы ведомства Дениса Удода. Ранее начальник региональной Госэкспертизы Дмитрий Ватагин заявлял, что ему якобы предложили сменить министра.

Ставропольский край. Закон об изменении границ охраняемых территорий Ставрополья, выдвинутый местным депутатом в Госдуму, пошатнет позиции единороссов на предстоящих выборах. Об этом заявил эксперт Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Волгоградская область. В Волгограде решили не вводить тотальный «сухой закон» на майские праздники. По словам мэрии, ограничения будут действовать только в районе проведения демонстраций и будут сняты сразу после окончания шествий.

Белгородская область. В Белгороде Василий Голиков ушел в отставку с поста первого заместителя мэра, который он занимал последние два года. Где он продолжит карьеру, пока неизвестно. Ранее врио губернатора Вячеслав Гладков раскритиковал отчет Голикова о содержании городских улиц.

Магаданская область. Жители Магадана напрямую смогли поговорить с мэром Юрием Гришаном по телефону. Задать вопросы главе города успели тридцать человек. Больше всего жалоб поступило на некачественную работу управляющих компаний.

Пермский край. В Пермском крае 1 мая магазинам и киоскам запретят продавать алкогольную продукцию. На кафе и рестораны ограничение распространяться не будет. Также в краевой столице второй год подряд не будут проводить демонстрацию в честь праздника.

Республика Татарстан. Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил земляков с Днем родного языка, а также 135-летием со дня рождения поэта Габдуллы Тукая, который долгие годы служит для местных жителей эталоном выразительности татарского наречия.