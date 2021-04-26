Две женщины погибли при пожаре под Бежаницами

Неосторожное курение стоило жизни двум жительницам Бежаницкого района. От огня удалось спасти два жилых дома.

Неосторожное курение стоило жизни двум жительницам Бежаницкого района. От огня удалось спасти два жилых дома.

Трагический инцидент произошел в одном из жилых домов деревни Кудеверь, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сигнал о пожаре поступил в дежурную часть ночью. Сотрудники МЧС оперативно выехали на место происшествия. Спасатели вскоре потушили огонь. На пепелище были обнаружены тела двух женщин. Ими оказались 50-летняя хозяйка дома и ее 64-летняя соседка. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства случившегося выясняют специалисты.