Кремль упрекнул Чехию в ухудшении двусторонних отношений

Безосновательные заявления Чехии в адрес России по делу о взрывах на складах в поселке Врбетице нанесли серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Безосновательные заявления Чехии в адрес России по делу о взрывах на складах в поселке Врбетице нанесли серьезный ущерб двусторонним отношениям.

Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана. Тот ранее сообщил, что в отчете контрразведки страны не было упоминания о причастности "российских агентов" ко взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.

"Озвучивание таких обвинений без доказательств, без оснований — это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, они идут не просто вразрез с интересами народов двух стран", — отметил Песков.

Подобными заявлениями Прага лишь наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям между РФ и Чехией, заключил Песков.