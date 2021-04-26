13:07 26 Апреля 2021Политика
Кремль упрекнул Чехию в ухудшении двусторонних отношений
Безосновательные заявления Чехии в адрес России по делу о взрывах на складах в поселке Врбетице нанесли серьезный ущерб двусторонним отношениям.
Безосновательные заявления Чехии в адрес России по делу о взрывах на складах в поселке Врбетице нанесли серьезный ущерб двусторонним отношениям.
Таким образом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Чехии Милоша Земана. Тот ранее сообщил, что в отчете контрразведки страны не было упоминания о причастности "российских агентов" ко взрывам на складах боеприпасов в 2014 году.
"Озвучивание таких обвинений без доказательств, без оснований — это из ряда вон выходящие действия, они недружественные, они идут не просто вразрез с интересами народов двух стран", — отметил Песков.
Подобными заявлениями Прага лишь наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям между РФ и Чехией, заключил Песков.