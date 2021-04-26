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13:03   26 Апреля 2021
Политика

Песков назвал признание геноцида армян внутренним вопросом США

Песков назвал признание геноцида армян внутренним вопросом США

Признание США геноцида армян является внутренним вопросом Америки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Соединенных Штатов Джозеф Байден в субботу официально признал геноцидом массовые убийства этнических армян, которые совершались в Османской империи в начале XX века. Однако Турция не принимает данное признание. Глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что заявление президента США основано на популизме.

Бывшие американские лидеры избегали в выступлениях упоминание слова "геноцид", опасаясь ухудшения отношений с Турцией. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп, например, использовал словосочетания "великое злодеяние" и "одно из худших массовых зверств XX века".

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