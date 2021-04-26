Камчатские кефир и мясо будут поставляться на Чукотку

Власти Чукотского автономного округа и Камчатки договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Соглашение было подписано по итогам визита камчатской делегации в ЧАО.

Власти Чукотского автономного округа и Камчатки договорились о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства. Соглашение было подписано по итогам визита камчатской делегации в ЧАО.

В результате рабочей встречи зампредседатель правительства Камчатки Роман Василевский подтвердил готовность региона поставлять на Чукотку мясо, молочные продукты и овощи. На текущий момент Чукотский АО часть товаров из этого перечня заказывает из Москвы.

Камчатский край заинтересовался оленеводческой деятельностью Чукотки. Так, уже достигнуты договоренности о помощи в развитии производства продуктов из оленины на Камчатке, сообщает ИА "Чукотка".

В Камчатском крае практически не производится тушенка и деликатесы из оленины, которыми славится ЧАО. В рамках соглашения соседям будет предоставлена требующаяся рецептура, а чукотские технологи-пищевики поделятся своим опытом в производстве этой продукции.