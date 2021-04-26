Волков заявил о приостановке деятельности штабов Навального

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что организация с сегодняшнего дня прекращает работу.

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков заявил, что организация с сегодняшнего дня прекращает работу.

Соратник осужденного блогера отметил, что работа приостановлена по решению суда. Об этом он сообщил "Открытым медиа".

Ранее прокуратура Москвы потребовала признать экстремистскими организации ФБК (включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента), "Фонд защиты прав граждан" и штабы Навального (структура, подконтрольная ФБК). Гособвинение считает, что организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации», прикрываясь либеральными лозунгами.