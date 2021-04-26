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12:56   26 Апреля 2021
Политика

Кремль не подтвердил информацию о встрече Путина и Байдена 15–16 июня

Кремль не подтвердил информацию о встрече Путина и Байдена 15–16 июня

Дата встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не определена. Об этом сообщил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков.

СМИ информировали, что очные переговоры между Россией и Соединенными Штатами на высшем уровне могут пройти в период с 15 по 16 июня. Однако в Кремле не подтвердили эту информацию.

"Речь идет о летнем периоде, но еще предстоит проанализировать много разных факторов, чтобы выйти на договоренности", — отметил Песков, говоря о дате предстоящей беседы лидеров двух государств.

Байден в ходе недавнего телефонного разговора с Путиным предложил собеседнику провести личную встречу на территории третьей страны.

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