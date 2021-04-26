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12:56   26 Апреля 2021
Общество

Глава Татарстана поздравил земляков с Днем родного языка

Глава Татарстана поздравил земляков с Днем родного языка

Жители Татарстана отмечают День родного языка. На фоне этого к жителям региона обратился глава республики Рустам Минниханов.

Минниханов поздравил татар не только с Днем родного языка, но со 135-летием со дня рождения местного поэта Габдуллы Тукая. Культурный деятель остается для жителей Татарстана эталоном чистоты, выразительности языка и нравственным ориентиром, заявил глава региона.

"Дорогие друзья! Пусть День родного языка станет для всех нас праздником духовности и красоты родной речи!" — подчеркнул Минниханов в своем обращении к жителям республики.

День родного языка имеет особый вес в 2021 году, который объявлен Годом родных языков и народного единства. Минниханов также пожелал жителям Республики Татарстан счастья, крепкого здоровья и благополучия.

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#татарстан #поздравление #день родного языка

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