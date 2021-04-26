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12:55   26 Апреля 2021
Происшествия

Прокуратура направила ходатайство о приостановке деятельности ФБК

Прокуратура направила ходатайство о приостановке деятельности ФБК

Надзорное ведомство намерено добиться временной приостановки деятельности двух юрлиц, связанных с осужденным блогером Алексеем Навальным.

Речь идет об ФБК и ФЗПГ — обе эти структуры являются НКО, включенными в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

До разбирательства иска о признании их экстремистскими, прокуратура через суд попытается запретить им публиковать материалы, организовывать любые акции или участвовать в них. Ходатайство было получено, и вскоре судья рассмотрит его единолично.

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#суд #прокуратура #фбк

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