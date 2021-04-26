Прокуратура направила ходатайство о приостановке деятельности ФБК

Надзорное ведомство намерено добиться временной приостановки деятельности двух юрлиц, связанных с осужденным блогером Алексеем Навальным.

Надзорное ведомство намерено добиться временной приостановки деятельности двух юрлиц, связанных с осужденным блогером Алексеем Навальным.

Речь идет об ФБК и ФЗПГ — обе эти структуры являются НКО, включенными в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

До разбирательства иска о признании их экстремистскими, прокуратура через суд попытается запретить им публиковать материалы, организовывать любые акции или участвовать в них. Ходатайство было получено, и вскоре судья рассмотрит его единолично.