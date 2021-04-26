12:53 26 Апреля 2021Политика
Песков назвал тревожным сигналом идею Зеленского изменить Минские соглашения
Кремль оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о внесении поправок в Минские соглашения.
Кремль оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о внесении поправок в Минские соглашения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обратить внимание на интервью Зеленского газете Financial Times. Украинский лидер предложил переписать минские договоренности и расширить число участников переговоров. Он пригласил США для участия в совещаниях "нормандской четверки".
Песков сообщил, что необходимо задуматься над заявлением Зеленского, и назвал слова президента Украины "тревожным сигналом".