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12:53   26 Апреля 2021
Политика

Песков назвал тревожным сигналом идею Зеленского изменить Минские соглашения

Песков назвал тревожным сигналом идею Зеленского изменить Минские соглашения

Кремль оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о внесении поправок в Минские соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал обратить внимание на интервью Зеленского газете Financial Times. Украинский лидер предложил переписать минские договоренности и расширить число участников переговоров. Он пригласил США для участия в совещаниях "нормандской четверки".

Песков сообщил, что необходимо задуматься над заявлением Зеленского, и назвал слова президента Украины "тревожным сигналом".

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#минские соглашения #дмитрий песков #зеленский

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