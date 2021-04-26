Администрация Саратова приостановила ремонт дороги после жалоб водителей на пробки

Мэрия Саратова откликнулась на критическую транспортную ситуацию, которая возникла на дорогах города из-за ямочного ремонта.

Мэрия Саратова откликнулась на критическую транспортную ситуацию, которая возникла на дорогах города из-за ямочного ремонта.

Саратовцы в понедельник утром столкнулись с восьмибалльными пробками. Автомобили "застряли" на пересечении улиц Орджоникидзе и Чернышевского. В пресс-службе администрации пояснили, что магистраль находится в ведении областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, именно они являются заказчиками ремонта.

После жалоб водителей ямочные работы были приостановлены. Мэрия обратилась к областному ведомству с просьбой не проводить дорожные работы в час пик, чтобы город не стоял в многокилометровых пробках.