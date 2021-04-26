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12:49   26 Апреля 2021
Общество

Администрация Саратова приостановила ремонт дороги после жалоб водителей на пробки

Администрация Саратова приостановила ремонт дороги после жалоб водителей на пробки

Мэрия Саратова откликнулась на критическую транспортную ситуацию, которая возникла на дорогах города из-за ямочного ремонта.

Саратовцы в понедельник утром столкнулись с восьмибалльными пробками. Автомобили "застряли" на пересечении улиц Орджоникидзе и Чернышевского. В пресс-службе администрации пояснили, что магистраль находится в ведении областного министерства транспорта и дорожного хозяйства, именно они являются заказчиками ремонта.

После жалоб водителей ямочные работы были приостановлены. Мэрия обратилась к областному ведомству с просьбой не проводить дорожные работы в час пик, чтобы город не стоял в многокилометровых пробках.

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#минтранс #пробка #ямочный ремонт

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