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12:44   26 Апреля 2021
Происшествия

Силовики выявили в Москве пять подпольных типографий

Силовики выявили в Москве пять подпольных типографий

Сотрудники ФСБ задержали группу людей, которые подделывали документы для иностранцев. Всего было выявлено пять нелегальных типографий.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает о ликвидации преступной группы, осуществлявшей легализацию пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Из незаконного оборота силовики изъяли больше 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций медицинских учреждений. А также были обнаружены более 2,5 тыс. бланков паспортов, водительских прав, миграционных карт и других поддельных документов.

В настоящее время пятерым участникам группировки уже предъявили обвинение. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста. Следователи возбудили уголовные дела.

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#фсб #мигранты #документы #типография

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