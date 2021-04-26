Силовики выявили в Москве пять подпольных типографий

Сотрудники ФСБ задержали группу людей, которые подделывали документы для иностранцев. Всего было выявлено пять нелегальных типографий.

Сотрудники ФСБ задержали группу людей, которые подделывали документы для иностранцев. Всего было выявлено пять нелегальных типографий.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщает о ликвидации преступной группы, осуществлявшей легализацию пребывания иностранных граждан на территории РФ.

Из незаконного оборота силовики изъяли больше 50 печатей и штампов государственных и коммерческих организаций медицинских учреждений. А также были обнаружены более 2,5 тыс. бланков паспортов, водительских прав, миграционных карт и других поддельных документов.

В настоящее время пятерым участникам группировки уже предъявили обвинение. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде ареста. Следователи возбудили уголовные дела.