Почти 80% жителей Волгограда высказались против введения сухого закона на майские праздники

Подавляющее большинство волгоградцев, принявших участие в опросе о возможном запрете алкоголя с 1 по 10 мая, признались, что не поддерживают его.

Подавляющее большинство волгоградцев, принявших участие в опросе о возможном запрете алкоголя с 1 по 10 мая, признались, что не поддерживают его.

В Волгоградской области обсуждают возможность введения сухого закона на период продолжительных майских праздников. Дискуссия развернулась после того, как 25 апреля в некоторых СМИ появилась информация о вероятном ограничении.

Опрос, в котором приняли участие более 840 жителей столицы Волгоградской области, показал, что 78,42% респондентов недовольны такой идеей. Однако некоторые нашли в ней определенную пользу.

"Тогда уж лучше работать все майские без выходных. Хотя согласен, что алкоголь зло, может меньше "бытовух" будет", — приводит "Блокнот Волгограда" слова одного из опрошенных.

Майские праздники в 2021 году будут непрерывными с 1 по 10 мая, соответствующее решение 23 апреля принял президент РФ Владимир Путин. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила рассмотреть возможность оставить их в расширенном формате на постоянной основе за счет новогодних выходных.