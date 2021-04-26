Продажу алкоголя ограничат в Перми 1 мая

Власти Пермского края приняли решение ограничить реализацию алкогольных напитков 1 мая. За нарушение запрета грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Власти Пермского края приняли решение ограничить реализацию алкогольных напитков 1 мая. За нарушение запрета грозит штраф до 40 тыс. рублей.

Нововведение распространяется на торговые точки, магазины и киоски. Однако к заведениям общественного питания запрет отношения не имеет. Кафе и рестораны по-прежнему будут предлагать посетителям алкоголь. Из-за пандемии коронавируса в Перми второй год праздник 1 Мая пройдет без традиционной демонстрации.

Решение о запрете продажи алкоголя закреплено в постановлении от 10 октября 2011 года №755-п (в редакции от 10.11.2017). Ограничение вводится соответствующим постановлением правительства Пермского края, сообщили в региональной администрации. В случае нарушения запрета штраф грозит как физическим, так и юридическим лицам.