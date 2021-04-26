Петербургский суд запретил аниме, идеализирующее мир после смерти

Аниме-мультфильмы, пропагандирующие идею перерождения, попали под запрет суда в Санкт-Петербурге.

Аниме-мультфильмы, пропагандирующие идею перерождения, попали под запрет суда в Санкт-Петербурге.

Несколько мультипликационных фильмов в стиле аниме были запрещены по решению Красногвардейского районного суда. Под санкции попали такие картины, как "Этот замечательный мир", "Зомбиленд. Сага", "Кошачий рай", "Любимчик принцесс" и "О моем перерождении в слизь".

По мнению суда, данные произведения пропагандируют теорию перерождения, согласно которой человек после смерти попадает в мир интереснее и благополучнее "с возможностью ведения разгульного образа жизни, распития спиртных напитков, сексуальных отношений, противоправных действий".