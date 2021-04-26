12:27 26 Апреля 2021Политика
Президент Индонезии принял соболезнования Путина после гибели моряков в Балийском море
Российский президент Владимир Путин выразил слова соболезнования коллеге из Индонезии после гибели моряков подводной лодки ВМС страны в Балийском море, сообщили в Кремле.
Российский президент Владимир Путин выразил слова соболезнования коллеге из Индонезии после гибели моряков подводной лодки ВМС страны в Балийском море, сообщили в Кремле.
Российский лидер передал слова сочувствия родным и близким погибших военнослужащих, а также всему народу Индонезии.
Как стало известно ранее, поисковая группа нашла на морском дне возле Бали обломки подводной лодки Nanggala. На борту субмарины находились 53 человека.