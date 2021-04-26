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12:25   26 Апреля 2021
Политика

Зеленский готов обсуждать Донбасс с Путиным

Зеленский готов обсуждать Донбасс с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.

Зеленский рассказал о своем решении в интервью газете Financial Times. Он сказал, что значение имеет лишь тема переговоров, а не место проведения мероприятия. Ранее лидеры двух стран заявили о готовности принять друг друга на своих территориях. Отмечается, что глава Незалежной захотел внести коррективы в Минские соглашения и пригласить к участию в "нормандском формате" представителей США, Канады и Британии.

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#путин #донбасс #зеленский

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