Зеленский готов обсуждать Донбасс с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Донбассе.

Зеленский рассказал о своем решении в интервью газете Financial Times. Он сказал, что значение имеет лишь тема переговоров, а не место проведения мероприятия. Ранее лидеры двух стран заявили о готовности принять друг друга на своих территориях. Отмечается, что глава Незалежной захотел внести коррективы в Минские соглашения и пригласить к участию в "нормандском формате" представителей США, Канады и Британии.