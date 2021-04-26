Индия пятый день подряд бьет мировой рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки

Новый мировой антирекорд по заболеваемости коронавирусом за 24 часа зафиксирован в Индии. Страна устанавливает его пятый раз подряд.

Новый мировой антирекорд по заболеваемости коронавирусом за 24 часа зафиксирован в Индии. Страна устанавливает его пятый раз подряд.

За последние сутки в государстве выявили 352 991 новый случай инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за все время эпидемии достигло 17 313 163, сообщило индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи.

Суточный показатель количества инфицированных в стране демонстрирует рекордные цифры пятый день подряд. Так, 22 апреля зарегистрировали 314 835 зараженных, 23-го — 332 730, на следующий день их насчитывалось уже 346 786, а накануне 349 691.

Устойчивый прирост новых случаев COVID-19 отмечается в штатах Махараштра, Уттар-Прадеш, в национальном столичном округе Дели (включает Нью-Дели), а также в штатах Карнатака, Чхаттисгарх, Мадхья-Прадеш, Керала, Гуджарат, Тамилнад, Раджастхан, Бихар и Западная Бенгалия.