Осужденный за смертельную аварию Михаил Ефремов впервые рассказал о жизни в колонии

Виновный в смертельном ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые рассказал журналистам, как проходят его дни в заключении.

Виновный в смертельном ДТП заслуженный артист России Михаил Ефремов впервые рассказал журналистам, как проходят его дни в заключении.

Актер признался представителям СМИ, что тяжелее всего дались первые 2-3 месяца, когда он перестраивался под непривычный распорядок. По словам артиста, раньше его жизнь не была подстроена под конкретный, умеренный и постоянный график.

"Колония — это не страшно. Немножко непривычно было то, что жесткий режим, система жизни во всем регламентирована. К этому пришлось привыкать. То, как я жил до этого, — там системы никакой не было", — приводит слова Ефремова издание "СтарХит".

Артист отметил, что иногда бывает зрителем на мероприятиях, которые проходят в колонии для заключенных. Когда появляется свободное время, актер читает книги.

Звезда многих российских фильмов Михаил Ефремов осужден на 7,5 лет. Он спровоцировал смертельную аварию в центре Москвы в июне прошлого года. Результаты экспертизы показали, что в момент ДТП артист находился за рулем в нетрезвом состоянии.