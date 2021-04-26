Украинские власти сделали первый шаг к внесению Чернобыля в список ЮНЕСКО

Власти Киева взяли под охрану «зараженную» радиолокационную станцию «Дуга», которая была остановлена в день катастрофы.

Правительство Украины внесло знаменитую загоризонтную радиолокационную станцию «Дуга» в чернобыльской зоне отчуждения в государственный реестр недвижимых памятников.

Теперь этот объект официально находится под охраной государства, сообщил на странице в Facebook министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«К сожалению, со временем объекты, находящиеся в Чернобыльской зоне, постепенно разрушаются. Если не принимать никаких мер — зона [отчуждения – прим. ред.] с годами будет опустошаться. Этого нельзя допустить, ведь наше наследие — не только местность вокруг электростанции, но и здания, находящиеся на ее территории», — написал глава Минкульта Украины.

«Дуга», как и все объекты Чернобыля, была загрязнена радиацией. Ее построили незадолго до атомной катастрофы и остановили в день взрыва на четвертом энергоблоке АЭС под Припятью, произошедшем 26 апреля 1986 года.

Эта конструкция на сегодняшний день не имеет аналогов в мире. Две копии «Дуги» в Комсомольске-на-Амуре и украинском городе Николаев были демонтированы в 90-ых и 2000-ых годах соответственно.

«Объект является одной из визитных карточек зоны [отчуждения – прим. ред.] и ее символом», — подчеркнул Ткаченко.

По словам киевского политика, сейчас в ведомстве составляют список объектов, которые также возьмут под защиту. Все они, согласно заявлению властей, будут реконструироваться.

Кроме того, внесение объектов зоны отчуждения в перечень государственных памятников, по мнению Ткаченко, существенно увеличит шансы Чернобыля попасть в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Напомним, министерство культуры страны добивается этого статуса уже полгода.

До середины 1980-х годов РЛС «Дуга» являлась совершенно секретным объектом, позволяющим отслеживать высоколетящие цели на дистанции от 900 до 3000 километров в приполярной зоне. С помощью мощнейших и ультрасовременных на то время радаров военные могли, в прямом смысле слова, «заглянуть за горизонт». Отсюда и название.