Мясников дал россиянам главный совет для проведения майских праздников

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал жителям страны, как провести предстоящие майские праздники.

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал жителям страны, как провести предстоящие майские праздники.

Выходные в мае этого года продлятся с 1 по 10 число. Самый главный праздник последнего весеннего месяца — День Победы, считает Мясников. Поэтому в первую очередь доктор порекомендовал россиянам радоваться. Также следует больше отдыхать и заниматься спортом. Можно "поднять рюмку" в память о героях Великой Отечественной войны, добавил Мясников.

"Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь!" — подчеркнул доктор.

Специалист отметил, что холода позади, а впереди время тепла, надежд и света. Коронавирус не должен стать препятствием для радостных моментов, добавил телеведущий. Однако он посоветовал избегать пребывания в замкнутых помещениях и соблюдать социальную дистанцию. При таких условиях риск заразиться COVID-19 минимален.

Врач ранее заявил, что полный отказ от алкоголя грозит человеку риском развития инфаркта. Малыми дозами считается 19 г чистого спирта, которые соответствуют 150 г красного вина или 300 г пива, говорится в публикации на сайте 360tv.ru.